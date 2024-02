Des touristes font une promenade en bateau sur la rivière Chao Praya à Bangkok, en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Lors des récentes vacances du Nouvel An lunaire, un grand nombre de touristes chinois ont afflué vers les destinations touristiques célèbres d'Asie du Sud-Est.Le fait que les pays d’Asie du Sud-Est exemptent des visas pour les touristes chinois a contribué à stimuler la demande touristique, signalant une forte reprise de ce secteur, depuis que la Chine a levé ses restrictions liées au COVID-19 début 2023.Selon Trip.com, le nombre de réservations à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie au cours de la période du 10 au 17 février a connu une hausse de plus de 30% par rapport à 2019.Selon le site de voyage LY.com, le nombre de réservations de chambres d'hôtels dans la capitale thaïlandaise Bangkok entre les 10 et 13 février a triplé par rapport à celui de la même période en 2023, alors que ce nombre à Singapour a été multiplié par 9.Selon Alipay, les dépenses totales des touristes chinois via cette plateforme de paiement en ligne à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie du 9 au 12 février ont augmenté de 7,5% par rapport à la même période de 2019 et septuplé par rapport à l’an 2023.Outre les destinations d’Asie du Sud-Est, le nombre de touristes chinois à destination du Japon et de la République de Corée a augmenté. Le Moyen-Orient a également été une destination préférée des touristes chinois lors des récentes vacances du Nouvel An lunaire.-VNA