Photo d'illustration: thethaovanhoa.vn

Hanoï (VNA) - Dans le contexte d'évolutions compliquées de l’épidémie de COVID-19, la fête annuelle du compte à rebours du Nouvel An de Ho Chi Minh-Ville sera organisée sans public, a annoncé le Service municipal de l'Information et de la Communication.

L'événement se tiendra de 22h00 le 31 décembre 2021 à 0h10 le 1er janvier 2022 dans la rue piétonne Nguyen Hue (1er arrondissement) et sera diffusé en direct sur la Télévision de Hô Chi Minh-Ville et la Voix du peuple de Ho Chi Minh-Ville, sur des sites web et des réseaux sociaux.

A Hanoï, compte tenu d'une hausse des cas de contamination au COVID-19, aucune activité en plein air pour le réveillon du Nouvel An ne sera organisée, y compris le compte à rebours et les feux d'artifice, selon le Service municipal de la Culture et des Sports.

La capitale organisera des événements virtuels et des programmes artistiques préenregistrés pour accueillir 2022, qui seront diffusés le soir du Nouvel An.

La ville encourage les entreprises et les organisations à installer des décorations et des éclairages sur les façades des bâtiments, des hôtels et des centres commerciaux. -VNA