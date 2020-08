Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 100 kg de drogue ont été saisis et 15 suspects ont été arrêtés à la suite d’une enquête élargie sur un réseau de trafic de drogue par voie maritime de Hô Chi Minh-Ville à la République de Corée.

Une enquête poussée a permis de démanteler un réseau de trafic de drogue par voie maritime de Hô Chi Minh-Ville à la République de Corée. Photo : VNA

Ce coup de filet a été mené conjointement par le Département de la prévention des drogues et du crime relevant des gardes-frontières et le Département de la police d’enquête sur la criminalité liée à la drogue (C04) du ministère de la Sécurité publique.Les 30 et 31 juillet, les deux agences ont coordonné avec l’agence d’enquête anti-contrebande du Département général des douanes et les agences compétentes de Hô Chi Minh-Ville et de la province de Dông Nai pour effectuer des perquisitions dans neuf endroits dans la ville et un autre à Dông interpellant 15 personnes impliquées dans le réseau.Au total, 119 kg et 8.000 comprimés de drogue synthétique, 19 briques d’héroïne, une voiture et une moto ainsi que d’autres documents et pièces ont été saisis au cours des opérations.Auparavant, lors de la première phase de l’affaire, les enquêteurs avaient saisi 40 kg de méthamphétamine et d’autres pièces à conviction, et arrêté 12 personnes, dont deux ressortissants sud-coréens et deux Chinois, dans la nuit du 18 juillet.Dans une autre affaire, le commandement de la porte frontalière internationale de Môc Bai, dans la province de Tây Ninh (Sud) a fait savoir dimanche 2 août qu’il a placé en détention provisoire Ekwegbalu James Nzube, né en 1970, de nationalité nigérianne, pour transport illégal de 4 kg de drogue depuis le Cambodge au Vietnam.L’homme a été arrêté en possession de 4 kg de drogue, le 30 juillet à 20h00 dans l’hameau de Thuân Tây, commune de Loi Thuân, district de Bên Câu. – VNA