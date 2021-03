Le chauffeur Nguyen Ngoc Manh a rattrapé un bébé tombant du 13e étage d'un immeuble à Hanoï et lui a sauvé la vie, le 28 février. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Nguyen Ngoc Manh, chauffeur, est devenu un exemple du mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" après avoir rattrapé un bébé tombant du 13e étage d'un immeuble à Hanoï, le 28 février.

Nguyen Ngoc Manh a entendu des cris désespérés de voisins avertissant les gens en dessous que le bébé avait grimpé par-dessus la balustrade du balcon et pouvait tomber.

Ngoc Manh, 31 ans, est montée sur le toit ondulé d'une petite structure au rez-de-chaussée quelques instants avant que la fillette de trois ans ne perde son emprise. Lorsque le bébé est tombé, Ngoc Manh a pu la rattraper et ainsi lui sauver la vie.

«Je ne pense pas que je suis un héros. N'importe qui aurait fait de même », a déclaré Ngoc Manh après l'incident.

Le 1er mars, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé une lettre louant le courage de Ngoc Manh. «Je félicite Nguyen Ngoc Manh pour son courage et son sens élevé des responsabilités».

La lettre disait: «Je propose au Comité populaire de Hanoï, au Conseil central d’émulation et de récompense de récompenser Nguyen Ngoc Manh pour que de plus en plus d'exemples de geste noble et de compassion se répandent dans notre société».

Le président du Comité populaire de Hanoï a également félicité Ngoc Manh pour son courage.

La capitale a également lancé le mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" suivant l'exemple de Nguyen Ngoc Manh. Le mouvement s'est déployé avec la volonté que de belles actions de Nguyen Ngoc Manh se répandent dans la société.

Les internautes ont également salué la bonne action de Ngoc Manh.

Le bébé a eu une luxation de la hanche à la suite de la chute, mais il se rétablit bien et devrait bientôt quitter l'hôpital. -VNA