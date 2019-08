Les autorités de la province de Nghê An ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh. Photo: baonghean.vn



Nghê An (VNA) - Les autorités et les habitants de la province centrale de Nghê An ont célébré ce mercredi matin (21ème jour du 7ème mois du calendrier lunaire) le 50ème anniversaire de décès du Président Hô Chi Minh dans le site commémoratif de Kim Liên, dans le district de Nam Dan (2 septembre).

Y était présente la délégation du Comité de défense de la Révolution de Cuba conduite par son président, Carlos Rafael Miranda Martinez, en visite de travail au Vietnam.

La délégation du Comité de défense de la Révolution de Cuba conduite par son président, Carlos Rafael Miranda Martinez, à la cérémonie. Photo: baonghean.vn



La cérémonie a également réuni les responsables provinciales ainsi que les descendants des familles paternelle et maternelle du Président Hô Chi Minh: Nguyên Sinh et Hoàng Xuân.

Avant, dans l’après-midi du 20 août, les autorités du district de Nam Dan et de la commune de Kim Liên, pays natal du Président Hô Chi Minh, ont tenu une cérémonie d’annonce, une cérémonie importante pour célébrer le 50e anniversaire de son décès.

Egalement mercredi matin, des autorités et des habitants du district de Ba Vi, à Hanoi, ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh au temple lui dédié sur le mont Ba Vi.

Des autorités et des habitants du district de Ba Vi (Hanoi) sont venus brûler des baguettes d'encens au Président Ho Chi Minh au temple lui dédié sur le mont Ba Vi. Photo: VNA



La commémoration de l’anniversaire de mort du Président Hô Chi Minh est entrée dans la vie spirituelle de beaucoup de familles. Plusieurs familles pratiquent en effet le culte ancestral et celui du Président Hô Chi Minh en même temps. -VNA