Photo: www.nytimes.com Photo: www.nytimes.com

Hanoï (VNA) – Le New York Times Style Magazine a publié le 29 octobre un article présentant des traits typiques de Ho Chi Minh-Ville, la plus grande ville très dynamique du Vietnam.

Etant un endroit riche en histoire avec des décennies de guerre, Ho Chi Minh-Ville (encore souvent appelée Saigon) semble étonnamment nouvelle. La mégapole est en train de se réinventer sans cesse. Et quand on connaît que l’embargo américain contre le Vietnam a été levé il y a seulement 25 ans et que la majorité de la population de la ville a moins de 35 ans, on commence à comprendre pourquoi, a écrit l’article.

Une courte période après d’investissements étrangers massifs, une urbanisation rapide et une main-d'œuvre en plein essor, le Vietnam est devenu l'une des économies à croissance rapide dans le monde, avec Ho Chi Minh-Ville à la fois dynamique, élégante et jeune.

Alors que de grands bâtiments continuent de remodeler l’espace, la ville reste fermement en contact avec la tradition.

C’est la dichotomie de cette ville - par exemple, un trajet de 50 cents en taxi-moto ou un repas japonais (omakase) de 150 dollars - qui a aidé des visiteurs à devenir des habitants locaux. Le fait que des résidents peuvent devenir de nouveaux propriétaires d'entreprises qui diversifie le rythme de la ville en constante évolution.

En particulier, des Viet Kieu - Vietnamiens vivant à l’étranger - retournent à leurs racines et inspirent les perspectives contemporaines sur la mode, la gastronomie et l’art des Saïgonais.

L’article a mentionné la rue Ton That Dam comme une part de convergence de valeurs anciennes et nouvelles de Ho Chi Minh-Ville. Ici, les vendeurs du marché de rue Cho Cu (littéralement Vieux marché) offrent de la crêpe vietnamienne (bánh xèo) et produisent le son des machines de karaoké portables, tandis que le restaurant Anan du chef Peter Cuong Franklin se situe près d’ici.



N’importe qui ayant une connaissance de la cuisine vietnamienne se rend compte du « pho », et aux Etats-Unis, on peut le trouver dans les restaurants américano-vietnamiens tels qu’à San Jose, à Californie et à Houston. Toutefois, à Ho Chi Minh-Ville, il serait regrettable de ne pas déguster des plats tels que le "bun rieu cua oc" - soupe de vermicelles de riz aux crabe et escargots au 66 rue Nguyen Thai Binh ; la soupe de vermicelles de riz aux porc et champignons à Bun Moc Thanh Mai (14 rue Truong Dinh), etc.

Entourée des rues Le Thanh Ton et Thai Van Lung, la rue Little Japan Town est un lieu prisé pour les hommes d’affaires et les jeunes.

L’article a également évoqué certaines marques de mode de rue de créateurs Viet Kieu, telles que The New Playground, Moi Dien, ou des espaces d'art qui sont un peu partout dans la ville. Le parc Suoi Tien et le musée des femmes sont également deux endroits à ne pas manquer pour les touristes. -VNA