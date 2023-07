Le film "Flight To You" a été supprimé sur la plateforme Netflix Vietnam. Capture d’écran : VNA

Hanoi (VNA) – La plate-forme mondiale de streaming Netflix a retiré le film chinois Flight To You de son service au Vietnam car il contient des scènes de la ligne à neuf pointillés ou ligne de langue de bœuf qui viole la souveraineté du Vietnam, a déclaré lundi 10 juillet le directeur du Département du cinéma Vi Kiên Thanh.



Plus tôt le 9 juillet, FPT Telecom JSC a également supprimé le film sur ses versions web et mobile juste après avoir reçu une dépêche du département, en vertu duquel le délai de mise en conformité est fixé à 24 heures à compter de 00h00 le 10 juillet 2023, et un rapport doit être soumis au ministère avant le 12 juillet.



Le Département du cinéma a déclaré qu’il avait examiné les 39 épisodes de la série et a constaté que l’image de la ligne à neuf pointillés apparaît sur les cartes dans les épisodes 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 et 38.



Bien que FPT ait flouté les images des cartes, le département a déclaré que le film n’était pas adapté à la projection au Vietnam car il contient un contenu inapproprié, portant atteinte à la souveraineté nationale. – VNA