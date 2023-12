Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a apprécié les efforts et les résultats positifs obtenus par le ministère des Finances en 2023, lors d'une conférence organisée le 27 décembre à Hanoï dans le but d'examiner la mise en œuvre de ses tâches en 2023 et de lancer les tâches pour 2024.



Concernant la politique budgétaire, le ministère des Finances a été proactif, flexible et opportune dans la proposition de politiques efficaces au gouvernement et au Premier ministre pour soutenir l'économie, lever les difficultés pour les entreprises et les citoyens, stabiliser la macroéconomie, contrôler l'inflation, stimuler la croissance économique, garantir le bien-être social, augmenter les recettes et renforcer les économies du budget public, a constaté le vice-Premier ministre.



Selon Le Minh Khai, le ministère des Finances a collaboré étroitement avec les ministères, les autres organes et les localités pour mettre en œuvre des politiques et des solutions visant à restructurer le budget de l'État, à mieux gérer la dette publique et à assurer la sûreté et la durabilité des finances nationales ; ainsi qu'à renforcer la gestion, la supervision et le contrôle des dépenses excessives et des emprunts des budgets locaux.



Au 25 décembre 2023, les recettes du budget de l'État ont atteint 1.693.500 milliards de dongs, soit une augmentation de 4,5% par rapport aux prévisions. Le budget central et local a progressé de 4,6% et de 4,4% respectivement.



Les dépenses totales du budget de l'État en 2023 sont estimées à 1.730.000 milliards de dôngs, représentant 83% des prévisions, a déclaré Le Minh Khai.



Le vice-Premier ministre a demandé au ministère des Finances de continuer de collaborer étroitement avec les autres ministères et les agences centrales pour une gestion proactive et raisonnable des politiques financières. Il faut se concentrer sur la levée des difficultés rencontrées par les entreprises, le contrôle de l'inflation, l’accélération de la reprise et du développement socio-économiques, et l'accomplissement des objectifs fixés pour 2024.



En outre, le ministère des Finances doit s'intéresser à l'élaboration et l'amélioration des cadres institutionnels et des politiques financières et budgétaires de l'État, ainsi qu’à la promotion de l'édification du gouvernement numérique, a souligné le vice-Premier ministre. -VNA