Vue générale du séminaire sur le projet d’investissement au développement socio-économique des régions montagneuses vivant des ethnies minoritaires la période 2021-2025, orientation 2030 tenu le 21 mai à Lao Cai. Photo : internet

Lao Cai (VNA) - Le Comité populaire de la province montagneuse du Nord de Lao Cai, le Comité des Affaires ethniques du Vietnam et l’ambassade d’Irlande ont organisé le 21 mai à Lao Cai un séminaire portant sur le projet d’investissement au développement socio-économique des régions montagneuses vivant des ethnies minoritaires et des régions particulièrement en difficulté pour la période 2021-2025, orientation 2030.

Ce séminaire a attiré 130 délégués venus de 13 provinces montagneuses et de la moyenne région du Nord-Ouest et dans la partie Nord du Centre.

Selon Ha Viet Quan, chef adjoint du Département de la coopération internationale du Comité des Affaires ethniques, l’élaboration du projet garantira l’égalité, la transparence dans la répartition budgétaire aux régions montagneuses. Une fois ratifié, ce projet donnera la priorité à accorder des ressources financières, des investissements pour soutenir les régions montagneuses les plus nécessiteuses.

La vice-ministre, vice-présidente du Comité des Affaires ethniques du Vietnam Hoang Thi Hanh a souligné que l’approbation de ce projet créerait un consensus et un grand changement de la conscience de toute la société sur le travail des ethnies, les politiques en leur faveur dans l’investissement au développement socio-économique ; améliorait la qualité des ressources humaines pour réduire l’écart de développement entre les régions, contribuant à maintenir la stabilité sociale, consolider la défense et la sécurité, et protéger fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays. -VNA