Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - La Journée de pointe du bénévolat sur l'édification de la Nouvelle ruralité aura lieu le 13 mars.

Organisé par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh dans le cadre du Mois de la Jeunesse 2022, l'événement a pour but de contribuer à l'édification de la Nouvelle ruralité dans les localités défavorisées.

En particulier, quatre grands groupes d'activités seront déployés lors de la journée, à savoir: l'embellissement et la protection de l'environnement rural; la construction d'infrastructures rurales ; soutien aux jeunes dans le développement économique associé à la restructuration agricole, économique et à l'amélioration des revenus des jeunes ruraux ; création d'équipes de jeunes intellectuels volontaires pour l'édification de la Nouvelle ruralité.

Afin de bien se préparer à la Journée de pointe du bénévolat sur l'édification de la Nouvelle ruralité, de nombreuses équipes de jeunes intellectuels volontaires seront mises en place pour se coordonner avec les écoles, les académies et les unités concernés afin d'organiser des activités de soutien aux agriculteurs dans les techniques de culture et d'élevage et dans l'application des technologies dans l'agriculture, la production, le commerce et l'écoulement des produits agricoles. -VNA