Photo d'illustration : Vietnam Airlines



Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Vietjet Air ont dû modifier les horaires de plusieurs vols en partance et à destination de Hong Kong (Chine) le 13 août en raison des manifestations à l’aéroport de Hong Kong.

Les vols VN594 et VN595 de Vietnam Airlines reliant Ho Chi Minh-Ville et Hong Kong ont été retardés de 7 heures 40 minutes.

Jetstar Pacific a dû annuler ses deux vols BL160 et BL161 entre Hanoï et Hong Kong, et deux autres entre Da Nang et Hong Kong (BL164 et BL165).

Selon ces deux compagnies aériennes, les passagers affectés ont reçu des assistances conformément aux réglementations.

Vietnam Airlines et Jetstar Pacific ont appelé les passagers voulant voyager entre le Vietnam et Hong Kong à suivre de près les informations sur leurs sites webs (www.vietnamairlines.com, www.jetstar.com/vn ), leurs pages Facebook (www.facebook.com/VietnamAirlines, www.facebook.com/JetstarVN) , ou contacter leurs agences ou leurs services clients en cas nécessaire.

Les clients de Vietnam Airlines peuvent appeler au 1900 1100 (appels à l’intérieur du Vietnam) ou au +84 24 38320 320 (appels depuis l’étranger). Les passagers à Hong Kong peuvent contacter la compagnie via +85 2810 6680. Pour Jetstar Pacific, le service client est au numéro 1900 1550.

De son côté, Vietjet Air a décidé de suspendre les vols VJ876 et VJ877 entre Ho Chi Minh-Ville et Hong Kong. La compagnie aérienne low cost a également demandé à ses passagers de suivre la situation sur son site web (www.vietjetair.com). -VNA