Hanoi (VNA) - Lê Hoang Tai, chef adjoint du Département de la promotion du Commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, et Pascale Delcomminette, administratrice générale de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements, ont signé lundi 27 novembre à Hanoi une Lettre d'Intention pour une coopération en matière de promotion du commerce entre les deux parties.

Cérémonie de signature. Photo: VNA





A travers la visite de travail de cette mission, l’ambassadeur Karl Van Den Bossche a espéré que les exportations belges vers le Vietnam augmenteraient et que le Vietnam promouvrait davantage ses exportations vers le marché belge, contribuant ainsi à équilibrer la balance commerciale entre les deux parties.



Selon Lê Hoang Tai, la signature de la lettre d'intention vise à coopérer dans les activités de promotion du commerce et des investissements entre les deux pays. Cela peut être considéré comme la première brique pour créer une base solide pour la coopération entre les deux parties, renforçant ainsi les liens entre le Vietnam et la Belgique et plus particulièrement la région wallonne, ouvrant la porte à de nouvelles possibilités de coopération et de réussite mutuelle. S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Karl Van Den Bossche, ambassadeur de Belgique au Vietnam, a exprimé sa joie de la venue au pays de la Mission économique de la Wallonie -Bruxelles. C'est la 6e fois que cette mission vient au Vietnam, créant ainsi des opportunités de promotion de la coopération commerciale entre les entreprises des deux pays.A travers la visite de travail de cette mission, l’ambassadeur Karl Van Den Bossche a espéré que les exportations belges vers le Vietnam augmenteraient et que le Vietnam promouvrait davantage ses exportations vers le marché belge, contribuant ainsi à équilibrer la balance commerciale entre les deux parties.Selon Lê Hoang Tai, la signature de la lettre d'intention vise à coopérer dans les activités de promotion du commerce et des investissements entre les deux pays. Cela peut être considéré comme la première brique pour créer une base solide pour la coopération entre les deux parties, renforçant ainsi les liens entre le Vietnam et la Belgique et plus particulièrement la région wallonne, ouvrant la porte à de nouvelles possibilités de coopération et de réussite mutuelle.

Construction automobile à VinFast. Photo: VNA





Elle a également souligné que l'EVFTA avait créé une forte impression et ouvert des opportunités de coopération, favorisant un environnement bénéfique pour les deux parties, contribuant à montrer le grand potentiel de la région wallonne et les opportunités que le Vietnam apporte aux entreprises des deux pays. -VNA De son côté, Pascale Delcomminette a fait savoir que la mission, comprenant 20 entreprises et organisations de la région wallonne de Belgique, est venue pour travailler à Hanoï les 27 et 28 novembre et à Hô Chi Minh les 29 et 30 novembre. Ce sont des entreprises spécialisées dans les produits pharmaceutiques, les soins de santé, les énergies renouvelables, l'agro-alimentaire...Elle a également souligné que l'EVFTA avait créé une forte impression et ouvert des opportunités de coopération, favorisant un environnement bénéfique pour les deux parties, contribuant à montrer le grand potentiel de la région wallonne et les opportunités que le Vietnam apporte aux entreprises des deux pays. -VNA

source