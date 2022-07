Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le télépéage sera mis en place sur les autoroutes à partir du 1er août, a réitéré le ministère des Transports dans un document adressé aux Comités populaires de niveau provincial.



Dans ce document, le ministère des Transports a demandé aux Comités populaires de niveau provincial de mettre en oeuvre la directive du Premier ministre sur le télépéage (ETC - Electronic toll collection).



Le télépéage est appliqué sur l’autoroute Hanoï – Hai Phong depuis le 1er juin 2022, a indiqué le ministère, ajoutant que plus de 3,2 millions des 4,5 millions d'automobiles dans le pays, soit un taux de plus de 71%, avaient déjà le badge de télépéage pour utiliser le service.



Le ministère des Transports a demandé aux Comités populaires de niveau provincial de mettre en place le système de télépéage sur toutes les autoroutes gérées par leurs localités, d’encourager les gens à faire installer le badge de télépéage sur leurs automobiles avant le 31 juillet 2022… -VNA