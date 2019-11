Sur les lieux de l'Essex (Photo: AFP)

Hanoi, 7 novembre (VNA) - Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la police britannique ont annoncé le 7 novembre que les 39 victimes retrouvées mortes dans un camion porte-conteneurs à Essex, au nord-est de Londres, le 23 octobre, sont vietnamiens.

Le ministère de la Sécurité publique a déclaré que les victimes étaient originaires de Hai Phong, Hai Duong, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh et Thua Thien-Hue.

Le ministère a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et a affirmé que les agences vietnamiennes compétentes collaboraient étroitement avec les autorités britanniques pour mettre en place des mesures de protection des citoyens et mener rapidement une enquête.

L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a également publié une déclaration dans laquelle elle exprime sa profonde tristesse et exprime sa sympathie aux familles des victimes.

L’ambassade s’est engagée à assurer la coordination avec la délégation gouvernementale qui travaille actuellement au Royaume-Uni et avec les agences compétentes du Vietnam et du Royaume-Uni afin d’aider les familles à ramener les restes des victimes chez eux le plus tôt possible.

Les familles qui ont besoin d’aide peuvent contacter la hotline pour la protection des citoyens au +84 981 84 84 84 ou la hotline de l’ambassade au +44 7713 181 501. -VNA