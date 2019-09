Hanoi (VNA) – Les Vietnamiens ont célébré la lune le 15ème jour du 8ème mois lunaire (le 13 septembre dans le calendrier grégorien). De nombreuses activités ont été organisées dans tout le pays en faveur des plus démunis.

La fête de la mi-automne célébrée partout dans le pays. Photo: VOV



À l’occasion de cette fête traditionnellement dédiée aux enfants, le Service du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales de la province de Khanh Hoa a organisé un spectacle pour 500 enfants de la commune de Cam Phuoc Dông.

Un spectacle du même genre a également eu lieu à Dà Nang. «Notre association a collaboré avec le Service municipal du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, l’antenne de l’Union de la jeunesse et le comité populaire de l’arrondissement de Liên Chiêu pour organiser une belle fête à l’intention des enfants les plus démunis, ceux qui vivent autour de la décharge de Khanh Son, et aussi pour des enfants en cours de traitement dans des hôpitaux», précise Lê Thi Tam, la présidente de l’Association de protection de l’enfance de la ville.

«Conte de la lune»… Tel est le thème d’un programme qui s’est déroulé dans la ville de Cân Tho. 300 cadeaux, d’une valeur totale de 45 millions de dôngs ont été offerts à des élèves défavorisés mais brillants.

À Hanoi, le programme «Illuminer les rêves d’enfance» est entré dans sa sixième édition. 300 enfants ont reçu des bourses d’étude et des cadeaux à cette occasion.

À Hô Chi Minh-Ville, les enfants orphelins et handicapés de certains centres d’accueil ont passé une joyeuse fête. Comme la mi-automne coïncide cette année avec la rentrée scolaire, le Service municipal du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales leur a offert des cadeaux et des bourses d’études.

Même scénario dans la province de Quang Ngai où 1600 cadeaux ont été remis à des enfants pauvres ou handicapés. «Ces cadeaux contribuent à encourager nos petits à mieux étudier. Nous avons également organisé pour eux des spectacles de danse de licornes ou des tours de magie… pour qu’ils gardent de beaux souvenirs de cette fameuse fête», explique Cao Lê Tùng Nghia, le secrétaire adjoint de l’antenne de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans la province de Quang Ngai.

Ces jours-ci, les localités vietnamiennes se sont mobilisées pour que tous les enfants, notamment les plus démunis d’entre eux, puissent passer une joyeuse fête. – VOV/VNA