Le Minh Trung, vice-président permanent du Conseil populaire municipal de Da Nang. Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) - Le 26 mai 2022, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a présidé une réunion du Secrétariat sur l’application de mesures disciplinaires à l’encontre de Le Minh Trung, membre de la permanence du Comité municipal du Parti de Da Nang, vice-président permanent du Conseil populaire municipal, et de Dinh Quy Nhan, ancien membre du Comité du Parti de la province de Quang Binh, ancien directeur du Service provincial de l’Education et de la Formation.



Le Secrétariat a constaté que Le Minh Trung avait violé le règlement sur les choses interdites aux membres du Parti, le règlement sur la responsabilité de donner l’exemple et la Loi sur le mariage et la famille. Ses violations avaient affecté le prestige de l’organisation du Parti, des agences publiques et des membres du Parti.



De son côté, Dinh Quy Nhan, pendant qu’il était membre du Comité provincial du Parti, directeur du Service de l’Education et de la Formation de Quang Binh, avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail, le règlement sur les choses interdites aux membres du Parti, le règlement sur la responsabilité de donner l’exemple, le règlement sur le contrôle du pouvoir dans le travail sur le personnel, avait abusé de fonctions et de pouvoirs pour violer de façon intentionnelle des règlements du Parti et des lois de l'État en matière de recrutement d'employés publics. Ses violations avaient causé de graves conséquences, affectant le prestige de l’organisation du Parti, du secteur de l’éducation de la province de Quang Binh et des membres du Parti.



Le Secrétariat a décidé de destituer Le Minh Trung de tous les postes au sein du Parti et d’exclure du Parti Dinh Quy Nhan. -VNA