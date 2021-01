Hanoï, 27 janvier (VNA) - Le Sommet en ligne sur l'adaptation au climat ont discuté, les 25 et 26 janvier, de solutions urgentes pour s'adapter au changement climatique qui affecte de plus en plus fortement à tous les pays du monde.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a adressé un message important au sommet, déclarant que le Vietnam était l'un des pays les plus gravement touchés par le changement climatique, notamment le delta du Mékong qui était toujours menacé par l'élévation du niveau de la mer, l'intrusion saline et d’autres catastrophes naturelles comme les tempêtes, les dépressions tropicales, les inondations, la sécheresse. Les zones montagneuses sont également touchées de crues soudaines et de glissements de terrain, de plus en plus fréquents.



Selon le dirigeant vietnamien, pour s'adapter au changement climatique, en plus de restructurer activement l'économie vers une économie à faible émission de carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Vietnam a aussi pris d’autres mesures pour renforcer la résilience et améliorer la capacité d'adaptation de la communauté, des secteurs économiques et des écosystèmes. Le Vietnam s’efforce d’atténuer des risques de catastrophes naturelles et des dommages causés par le changement climatique ; d’intégrer l'adaptation au changement climatique dans le système national de plans et de stratégies ; d’investir dans le développement des ressources humaines, la promotion de la recherche scientifique, l’application des technologies modernes.

Le chef du gouvernement vietnamien a aussi demandé une assistance continue de la communauté internationale au Vietnam dans son adaptation au changement climatique.

Au niveau international, Nguyen Xuan Phuc a déclaré que les pays devaient améliorer la capacité d'adaptation de la communauté et accroître la résilience de tous les secteurs et de tous les domaines aux effets négatifs du changement climatique. Il a souligné que l’adaptation au changement climatique devait être associée au développement durable, à l’égalité des sexes et à la réduction de la pauvreté. Il est nécessaire d'accroître le soutien international aux pays en développement en matière de financement et de technologie pour l'adaptation au changement climatique ; de promouvoir les partenariats multipartites ; d’encourager et d’attirer la participation des entrepreneurs, des scientifiques, des populations comme des organisations non gouvernementales aux activités d'adaptation au changement climatique.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam continuerait de participer activement aux efforts conjoints de la communauté internationale pour faire du "défi" causé par le changement climatique une "opportunité" de développement durable pour tous.

Lors de la séance d'ouverture du sommet, le président de la France, les Premiers ministres des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Allemagne, l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat et le Secrétaire général des Nations Unies se sont déclarés préoccupés par les effets négatifs du changement climatique extrême.

Ils se sont engagés à donner la priorité au soutien des activités d'adaptation au changement climatique dans l'aide aux pays en développement. -VNA