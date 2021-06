Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a demandé aux comités du Parti de tous niveaux, autorités, unités et localités de continuer à appliquer strictement et efficacement les politiques familiales du Parti et de l'État.

Dans son message en l’honneur de la Journée de la famille du Vietnam 2021, le 28 juin, le chef de l’Etat a adressé ses meilleurs vœux à toutes les familles au Vietnam et aux familles vietnamiennes à l'étranger.

Il a exhorté à valoriser le rôle de la famille dans l'éducation de la jeune génération, la promotion des identités traditionnelles et les valeurs culturelles de la nation ainsi qu’à soutenir les familles en difficulté, peuplées dans les zones reculées et isolées ou issues des minorités ethniques.

Il a souhaité que chaque famille vietnamienne dans le pays et à l'étranger s'efforce constamment de se développer et que chaque citoyen vietnamien fasse preuve de la plus haute responsabilité civique, contribuant au développement national. -VNA