Meeting en écho au Mois d’action pour l’ égalité des sexes 2023 à Dien Bien . Photo: VNA Dien Bien (VNA) – Le Comité populaire de la province de Dien Bien, en collaboration avec l’ONU Femmes au Vietnam, a organisé le 11 décembre un meeting en écho au Mois d’action pour l’égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre 2023.

Rafiq Ahmed Mangi, directeur adjoint du Projet de prévention du travail des enfants (ACE) de World Vision International au Vietnam, a déclaré que Dien Bien était confrontée à de nombreuses difficultés et défis dans la promotion de l’égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre, tels que le taux élevé de ménages pauvres, les barrières géographiques rendant difficile le partage de connaissances et de ressources.

World Vision International au Vietnam accompagne toujours les agences et organisations pour mettre fin à la violence basée sur le genre, tout en protégeant les enfants contre les risques de violence, de travail précoce et d'exploitation sexuelle sur le cyberespace, a-t-il souligné.