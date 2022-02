Le centre de test de l'hôpital général Medlatec est le premier et le seul établissement de santé du pays à ce jour à recevoir l'accréditation du CAP. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Le centre de test de l'hôpital général Medlatec a reçu une accréditation du Collège des pathologistes américains (College of American Pathologists, soit CAP), lors du symposium « Medlatec Group : Gestion de la qualité, prévention et contrôle du Covid-19 ».



Lors de ce symposium tenu le 18 février à Hanoï, le vice-ministre de la Santé, Tran Van Thuan, a félicité Medlatec pour avoir obtenu cette accréditation de laboratoire du CAP destinée à d'excellents laboratoires médicaux dans le monde.

Le centre de test de l'hôpital général Medlatec est le premier et le seul établissement de santé du pays à ce jour à recevoir l’accréditation du CAP.

Le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan (2e à partir de la droite) remet l'accréditation du CAP au centre de test de l'hôpital général Medlatec. Photo: VNA

L'accréditation du CAP est un programme mondialement reconnu, conçu pour maintenir les plus hautes normes d'excellence dans les pratiques de laboratoire. Au cours du processus d'accréditation, les inspecteurs examinent les dossiers et les procédures de contrôle de la qualité du laboratoire sur les deux années précédentes. Les inspecteurs du CAP examinent également les qualifications des équipes, l'équipement, les installations, le programme de sécurité et la gestion globale du laboratoire. A ce jour, plus de 8.000 établissements dans 53 pays ont reçu cette accréditation.-VNA