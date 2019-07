Les candidats vietnamiens participant au concours WMI 2019. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Tous les 32 élèves vietnamiens participant au concours mondial de mathématiques WMI (World Mathematics Invitational) 2019 à Fukuoka, au Japon, ont remporté des prix, dont trois prix de diamant, neuf d’or, huit d’argent, neuf de bronze et trois de consolation.

L'événement, qui s'est déroulé du 15 au 19 juillet, a attiré 1.500 candidats venus de 23 pays et territoires du monde entier. Les candidats vietnamiens sont issus de plusieurs écoles primaires et collèges du district de Hoan Kiêm de la capitale Hanoï.

Luong Manh Duc du collège Trung Vuong a remporté une coupe spéciale intitulée «L'étoile du monde» (The Star of the World), qui est remise au lauréat du prix de diamant qui a obtenu le score le plus élevé.

La première édition de WMI a été lancée en 2013 par le président de l'Association de mathématiques chinoise Kun-Lung Tsai et le professeur Quan Lam de l'Université de Californie à Berkeley, aux États-Unis.

Ce concours, organisé annuellement, a pour objectif de promouvoir l’étude des mathématiques dans les écoles et les organisations du monde entier, tout en offrant aux élèves un lieu propice à l’échange de cultures et au partage d’expériences dans l’apprentissage de cette matière. -VNA