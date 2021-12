Maison de Mme Nguyen Thi An. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La relique de la maison de Mme Nguyen Thi An au quartier de Phu Thuong, arrondissement de Tay Ho à Hanoï, vient d'être reconnu en tant que monument historique national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

C'est l'endroit où le Président Ho Chi Minh a vécu du 23 août au 2 septembre 1945 lorsqu'il est revenu de la zone révolutionnaire de Viet Bac à Hanoï pour proclamer la Déclaration d'Indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945.

La maison de Mme Nguyen Thi An était un base révolutionnaire fiable situé dans la zone de sécurité du Comité central du Parti communiste du Vietnam pendant la période 1941-1945. Chez Mme Nguyen Thi An, Oncle Ho a travaillé avec des camarades tels que Truong Chinh, Vo Nguyen Giap, Tran Dang Ninh...

Photo: VNA

Avec 14 reliques, artefacts et des dizaines de documents et d'images liés au Président Ho Chi Minh, la maison est reconnue comme la maison commémorative de l'Oncle Ho et est ouverte aux visiteurs depuis 1996.

En 2019, la maison a été reconnue comme un monument historique au niveau municipal. La maison est toujours préservée de manière intacte. -VNA