L'accusée Pham Thi Doan Trang. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire supérieur de Hanoï a ouvert jeudi 25 août le procès en deuxième instance pour juger Pham Thi Doan Trang dans l’affaire de « Propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam ».

Selon l'acte d'accusation, du 16 novembre 2017 au 5 décembre 2018, Pham Thi Doan Trang, née en 1978 et domiciliée au quartier de Cat Linh, arrodissement de Dông Da (Hanoi) a fabriqué, détenu et diffusé des informations et des documents ayant un contenu opposable à l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

Elle a également accordé des interviews à des médias étrangers avec le contenu de déformer les lignes et les politiques de l'État, de diffamer l'administration populaire, de diffuser de fausses informations pour semer la confusion parmi le peuple.

En décembre 2021, le Tribunal populaire de Hanoï avait mené le procès en première instance à l’encontre de Pham Thi Doan Trang et l’a condamné 9 ans de prison pour « Propagande contre l’Etat de la République socialiste du Vietnam ». Par la suite, elle a interjeté appel.

A l’audience d’appel, l’accusée a continué à affirmer qu'elle n'avait commis aucun crime et a porté plainte. Cependant, elle n'a pas fait des déclarations sincères et a eu une attitude d'opposition. Ses avocats ont demandé au tribunal d'annuler le jugement de première instance.

Sur la base des documents, des dossiers, de l'évolution lors du processus de jugement, des résultats des interrogatoires, la cour d'appel a estimé qu'il y avait suffisamment de motifs pour conclure à l'acte criminel de l'accusé.

Le Tribunal populaire supérieur de Hanoï a enfin prononcé le maintien de verdict de première instance contre Pham Thi Doan Trang. -VNA