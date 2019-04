Le Vietnamien Ma Minh Cam est devenu le champion d'Asie de billard carambole à une bande. Photo : SGGP

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnamien Ma Minh Cam est devenu le champion d'Asie de billard carambole à une bande, lors des Championnats d’Asie de billard carambole 2019 qui ont lieu du 23 au 27 avril au gymnase Nguyên Du à Hô Chi Minh-Ville.

Concrètement, Ma Minh Cam a battu le compétiteur sud-coréen Seo Hyun-min sur le score de 100 à 51 pour remporter le titre de champion.

Les Championnats d’Asie de billard carambole 2019 réunissent des compétiteurs de six pays : République de Corée, Japon, Jordanie, Liban, Cambodge et Vietnam. Les participants se mesurent dans les disciplines 1 bande et 3 bandes. -VNA