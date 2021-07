Pulvérisation de désinfectant à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de décider de verser plus de 1.500 milliards de dongs (environ 65 millions de dollars) supplémentaires prélevés sur les réserves du budget central en 2021, pour lutter contre le COVID-19

Ce financement sera octroyé au ministère de la Défense pour effectuer les tâches comme la réception des citoyens placés en quarantaine concentrée, le contrôle des entrées aux frontières, les tests de dépistage, la prévention et la lutte contre l'épidémie dans les localités, le paiement des subventions de lutte contre le COVID-19, etc.

Le Premier ministre a confié aux ministères des Finances et de la Défense la tâche d'être responsables de l'exactitude du contenu et de la déclaration des données.



La gestion, l'utilisation et le règlement du financement supplémentaire devront être résolus de manière transparente, économique et efficace, conformément aux lois en vigueur. -VNA