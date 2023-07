Des navires de pêche au port de pêche de My Tân, commune de Thanh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuân (Centre). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Ces 5 dernières années, depuis l’avertissement de la Commission européenne (CE) sous forme de « carton jaune » au Vietnam, le pays a mené des changements considérables dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).



Poursuivant la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne (CE), le secteur de l’agriculture et les localités concernées mettent en œuvre de manière drastique les tâches et les solutions fixées, penchées sur la gestion des flottes de pêche, la traçabilité des produits.



Selon le MARD, le taux de navires de pêche d'une longueur de 6 m et plus dont les données mises à jour sur la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase) a atteint 82,7 %. Le taux de navires de pêche de 15 m et plus équipés d'un équipement de surveillance des navires par satellite (VMS) a atteint 97,7 %.



Selon Ha Lê, directeur du Centre d'information sur les pêches, Direction des pêches, depuis le début de l'année à la fin juillet, son centre a recensé 240 affaires de perte de la connexion d’informations pendant plus de 10 jours concernant des bateaux de pêche de 24 m et plus, et en a informé les localités concernées.



Les localités, telles que Hai Phong, Quang Nam, Bên Tre, Kiên Giang, Ca Mau, ont appliqué des sanctions administratives aux violations avec une amende totale de plus de 3,8 milliards de dôngs.



Selon Ha Le, les nombres de navires de pêche en mer perdant la connexion d’informations pendant plus de 6 heures par jour ou pendant plus de 10 jours, tendent à diminuer par rapport à la même période de l'année dernière.



Afin de minimiser ce phénomène, Ha Lê a suggéré aux localités de renforcer la communication, le contrôle, la supervision et l’application de sanctions administratives. En particulier, il est nécessaire de sanctionner sévèrement les navires de pêche qui enfreignent les réglementations sur le VMS.



Afin de suivre de près les navires de pêche en mer et de se préparer à la 4e inspection de la CE en octobre prochain, Nguyên Quang Hung, directeur du Département de surveillance des ressources halieutiques, a demandé aux localités de continuer à appliquer strictement les directives du Premier ministre, du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).



Les localités doivent disposer d'un nombre suffisant de fonctionnaires qualifiés et responsables, prendre des mesures drastiques pour empêcher les navires de pêche d'exploiter illégalement des produits aquatiques dans les eaux étrangères, contrôler strictement l’entrée et la sortie des navires de pêche dans les ports...



L’Union européenne fait partie des 5 plus grands marchés d’exportation de produits aquatiques du Vietnam, derrière les États-Unis, la Chine et devant le Japon et la République de Corée, représentant 1,3 milliard de dollars sur 11 milliard de dollars de chiffre d’affaires à l’export des produits aquatiques du Vietnam en 2022. -VNA