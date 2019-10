L’Orchestre symphonique de Londres s'est produit à Hanoï le 5 octobre. Photo: VNA L’Orchestre symphonique de Londres s'est produit à Hanoï le 5 octobre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Orchestre symphonique de Londres (LSO) a donné samedi soir, 5 octobre, le concert « Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2019 » au jardin des fleurs Ly Thai Tô sur la rive orientale du lac Hoan Kiêm.

Outre l’hymne national du Vietnam, les amateurs de musique ont eu l’occasion d’apprécier des œuvres de plusieurs compositeurs renommés du monde interprétées par près d’une centaine d’artistes sous la baguette du talentueux chef d'orchestre Sir Simon Raffle.

C’était le troisième concert de cet orchestre à Hanoï, après le premier en 2017 et le deuxième en 2018.

De grands écrans ont été installés dans la rue de Dinh Tiên Hoang et sur la place Dông Kinh Nghia Thuc pour aider les Hanoïens à avoir accès gratuitement à ce programme dans son intégralité.

« Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert » est un événement culturel annuel, s'inscrivant dans le cadre de l'accord de coopération entre le Comité populaire de la ville de Hanoï et Vietnam Airlines, contribuant à apporter de l’art aux Hanoïens, tout en contribuant à promouvoir la culture et le tourisme de la capitale vietnamienne.

Fondé en 1904, l’Orchestre symphonique de Londres est l’un des cinq plus connus dans le monde. Il comprend actuellement 95 artistes talentueux de nombreux pays du monde entier. Chaque année, il donne plus de 70 concerts au Royaume-Uni et 70 autres à l’étranger. –VNA