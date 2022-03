Quang Tri (VNA) - Le Comité populaire de Quang Tri a approuvé un projet financé par la Norvège sur le renforcement des capacités du Centre d’action contre les mines de cette province du Centre entre 2022 et 2025.

Des démineurs du Centre d’action contre les mines de la province de Quang Tri à la tâche. Photo : VNA

Le projet est financé à hauteur de plus de 1,3 million de dollars d’aide non remboursable par le Norwegian People’s Aid (NPA).

Il vise à mettre en œuvre avec succès et efficacement les plans et programmes liés au règlement des séquelles de la guerre, à minimiser les accidents de munitions non explosées et à créer un environnement sûr pour les activités économiques locales.

La NPA est une organisation non gouvernementale active dans l’action contre les mines, le désarmement, le développement et l’aide humanitaire. Travaillant au Vietnam depuis 2007, elle a aidé à nettoyer des dizaines de millions de m2 de terres contaminées par les munitions non explosées à Quang Tri. Elle a également aidé le Vietnam à dispenser une formation à la destruction des munitions non explosées et à d’autres domaines.

Quang Tri est la localité la plus contaminée par les munitions non explosées au Vietnam, avec 82% de sa superficie contaminée. Les bombes de guerre et les mines terrestres ont tué plus de 3.430 personnes et en ont blessé 5 100 autres.

Ces dernières années, la province a nettoyé 25 000 ha de terres infestées, découvert et neutralisé plus de 765.000 bombes, mines terrestres et engins explosifs, assisté des milliers de victimes, et amélioré la sensibilisation de la majeure partie de la population locale aux menaces liées aux tueurs aveugles.

Quang Tri s’efforce de devenir après 2025 la première province du Vietnam à être exempte de munitions non explosées laissées par la guerre. – VNA