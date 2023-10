Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Avec la croissance du commerce électronique, le Vietnam est une destination de nombreuses entreprises manufacturières et logistique s, ce qui s'accompagne d'une forte demande d'immobilier logistique de haute qualité, a déclaré la directrice générale de Cushman & Wakefield , Trang Bui.Selon elle, l'offre totale d’entrepôts à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville n’atteint respectivement que 2,02 millions de mètres carrés et 5,13 millions de mètres carrés. Les parcs industriels et les installations logistiques des grandes zones urbaines, notamment dans ces deux villes, connaissent des taux d'occupation élevés, certains atteignant près de 100 %. La demande d’espace d’entrepôt devrait continuer de croître dans l’avenir, a-déclaré Trang Bui.Le Vietnam est stratégiquement situé à côté du corridor économique du sud de la Chine, qui comprend des régions importantes telles que Shanghai, Shenzhen, Fujian et Guangdong, choisies comme sièges de grandes entreprises industrielles, chimiques, commerciales et de technologie électronique. D'un autre côté, les parcs industriels vietnamiens ont très tôt accueilli des investissements de sociétés électroniques mondiales, telles que Panasonic (1971), LG Display (1995), Canon (2001), Foxconn (2007), Samsung (2008), Fuji Xerox (2013) et plus récemment, des conglomérats comme Pegatron, Goertek, Jinko Solar. Le Vietnam a actuellement l’opportunité d’augmenter la valeur de la chaîne d’approvisionnement manufacturière, a ajouté Trang Bui.Selon le ministère des Transports, le réseau routier vietnamien compte 595.201 km de voies diverses dont 25.560 km sont désignés comme routes nationales. Le réseau d’autoroute a été étendu à 1.239 km, avec environ 14 nouveaux itinéraires et tronçons en construction, soit l'équivalent de 840 km.

Tan Cang Cat Lai, ville de Thu Duc, Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le réseau ferroviaire national s'étend sur 3.143 km, avec 277 gares et deux itinéraires reliant Dong Dang et Lao Cai à la Chine. En particulier, la région Nord dispose de routes, de voies navigables et de voies ferroviaires directement vers Shenzhen, connue sous le nom de Silicon Valley chinoise, ce qui facilite l'expansion et la répartition de la production des entreprises dans la région.Le réseau portuaire vietnamien a reçu des investissements importants ces dernières années, avec des installations modernes répondant aux normes internationales, notamment les ports à conteneurs de Hai Phong et de Hô Chi Minh-Ville parmi les 50 plus grands au monde. Le réseau portuaire comprend 286 postes d'amarrage, avec une longueur totale de quais de plus de 96 km.Pour la première fois, les compagnies maritimes ont pu fournir des services directs du Vietnam vers l'Amérique du Nord et l'Europe sans avoir besoin de transbordement via des hubs régionaux comme Singapour ou Hong Kong (Chine), permettant ainsi d'économiser environ 150 à 300 dollars par EVP pour les conteneurs voyageant vers et depuis le Vietnam.Avec des conditions attractives en place, les experts de Cushman & Wakefield estiment que le Vietnam dispose de potentiel de rivaliser avec des pôles logistiques mondiaux tels que Dubaï (Émirats arabes unis), Shanghai, Hong Kong (Chine) et même Singapour, non seulement en aspirant à devenir une plaque tournante mondiale du transit de marchandises, mais également un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement manufacturière mondiale. -VNA