Le colloque "Le livre et l’éducation à l’environnement", tenu le 15 avril dans la rue 19 Décembre, à Hanoï. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - "Le livre et l’éducation à l’environnement" est le thème d’un colloque organisé le 15 avril à Hanoï. La Maison d'édition Nha Nam, organisatrice de l'événement, espère que leurs livres aideront les lecteurs à prendre conscience de la protection de l'environnement.



La nature et l’environnement sont devenus un sujet important pour les Éditions mondiales ces dernières années. Au Vietnam, la Maison d'édition Nha Nam n'est pas en reste puisque depuis 2016, elle a publié de nombreux livres sur le sujet tels que Trở về nơi hoang dã (Retour à l’endroit sauvage) ; 100 điều nhỏ nhặt tôi làm cho Trái đất (100 petites choses que je fais pour la Terre) ; les séries Chăm sóc hành tinh của chúng mình (Prenez soin de notre planète), Go Green, Hít hà mùi đất nước (Respirer l’odeur du pays).



À l'occasion de la Journée de livres et de la culture de la lecture du Vietnam 2022, Nha Nam a organisé dans la rue 19 Décembre (une des rues des livres de Hanoï) un colloque sur le livre et l’éducation à l’environnement.



Plusieurs ouvrages sur la nature et l'environnement diffusés par Nha Nam y ont été présentés. Des auteurs invités ont dévoilé également la manière d’écrire pour que les lecteurs, notamment les petits, puissent connaître mieux l’environnement et aient des actions concrètes pour le protéger.



"Jusqu’ici, beaucoup de livres sur l’environnement se concentraient sur les chiffres et les informations académiques. Maintenant, ils abordent des aspects pratiques et des manières de passer de la prise de conscience à l'action", a estimé l’intervenante Nguyên Huu Quynh Huong, auteure de paroles du livre Hít hà mùi đất nước. Elle ajoute : "Les livres, dont ceux pour enfants, ont la capacité d'adoucir les messages et de les transmettre plus facilement. Nha Nam est l'un des pionniers dans la publication de livres sur l’environnement. Par exemple, l’ouvrage Hít hà mùi đất nước publié fin 2021 a eu un impact positif sur les lecteurs. No more plastique (Plus de plastique) ou Trở về nơi hoang dã , quant à eux, ont donné aux lecteurs les informations et les émotions qui se traduisent en action. Je pense que le but de l’éducation à l’environnement est de faire comment, à partir d'un message simple, inciter les gens à passer à l’action".

Deux ouvrages sur la nature et l’environnement publiés par les Éditions Nha Nam. Photo : CVN



Des chiffres aux petites histoires



Pour Anh Tuân, titulaire d’un master en écologie et fondateur de la série "Expérience sur la nature", le livre sur la nature et l’environnement est un sujet qui devrait être promu dans les temps à venir. "Je suis un chercheur. Lorsque je partage mes recherches avec la communauté, c’est le plus souvent à travers des données et des informations académiques, difficiles d'accès", a partagé l’intervenant.



"Ce que je veux apporter aux petits lecteurs, ce sont des histoires qui les toucheront, du jardin à un endroit un peu plus éloigné, la forêt ; des histoires simples mais émouvantes leur permettant de penser à la nature, et peut être de vouloir l’explorer et de la protéger", explique-t-il.



Anh Tuân souhaite que les livres sur la nature et l’environnement se développent à la fois en qualité et en quantité : la "qualité" est liée aux besoins des élèves, la "quantité" permet la diversification des contenus.



"Je veux développer deux orientations : la première concerne les histoires d'animaux et de plantes endémiques au Vietnam. Ces livres inciteraient les enfants à en apprendre davantage sur la nature et l’environnement du pays. La deuxième concerne les histoires des garde-forestiers. Ces derniers passent beaucoup de temps avec la nature. Il y a des jeunes qui abandonnent la vie citadine bruyante pour rester dans la forêt et protéger les animaux. Il y a des étrangers qui viennent au Vietnam et y restent pendant des décennies pour protéger une certaine espèce animale rare. Leurs histoires qui incitent les petits lecteurs à vouloir se rapprocher de la nature et de l’environnement ne peuvent être que bénéfiques".



Les connaissances en matière environnementale intègrent aujourd'hui pleinement les savoirs attendus de citoyens civilisés et cultivés. Les éditions Nha Nam espèrent que leurs livres sur ce sujet inspireront les lecteurs, en particulier les petits, afin que leur amour de la nature et leur conscience environnementale puisse croitre durablement. - CVN/VNA

