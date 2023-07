Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l’Office général des statistiques (GSO), l’indice des prix à la consommation (IPC) en juillet a augmenté de 0,45 % en raison de l'augmentation des prix des aliments, de la nourriture et de l'électricité due à une forte demande.



L'IPC en juillet 2023 a augmenté de 1,13 % par rapport à décembre 2022 et de 2,06 % par rapport à la même période de l'an dernier.



Au cours des sept premiers mois de 2023, l'IPC a progressé de 3,12 % par rapport à la même période de l'an dernier. L'inflation sous-jacente a enregistré une hausse de 4,65 %.



Selon l'Office général des statistiques, outre la montée des prix des denrées alimentaires (3,34 %) et de l’électricité (3,79 %), les autres facteurs qui ont contribué à la hausse de l'IPC au cours des sept premiers mois de l’année, sont l’augmentation des prix des groupes «Education» (7,61 %), «Logements et matériaux de construction» (6,58 %), «Autres marchandises et services» (3,71 %), «Culture, loisirs et tourisme» (3,45 %)...



Le prix moyen de l'or sur sept mois a augmenté de 1,06 % et celui du dollar américain, de 2,39 %. -VNA