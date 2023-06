Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) augmenté en juin, avec une hausse de 0,27% par rapport au mois précédent, principalement due à l'augmentation des prix des aliments, de l'électricité, a annoncé le 29 juin l’Office général des statistiques.L'IPC de ce mois-ci a augmenté de 0,67% par rapport à décembre 2022, et de 2%, en glissement annuel. L'IPC moyen des six premiers mois de cette année a augmenté de 3,29% en rythme annuel.En juin, parmi les 11 groupes de produits référencés, dix ont connu une hausse mensuelle, et un groupe a enregistré une baisse par rapport au mois précédent.Les facteurs qui ont fait grimper l'IPC au 1er semestre de cette année incluent l'augmentation des prix de l'éducation, du logement et des matériaux de construction, de la culture, du divertissement, du tourisme, des produits alimentaires, de l’électricité.En revanche, les prix des carburants et des postes et télécommunications ont contribué à la baisse de l'IPC.Le prix moyen de l'or dans le pays a augmenté de 0,67% au cours des six premiers mois de l'année, et celui du dollar américain en hausse de 2,61%.Selon l'Office général des statistiques, l'inflation sous-jacente a augmenté de 0,24% en juin par rapport au mois précédent et de 4,33% par rapport à la même période l'année dernière. L'inflation sous-jacente moyenne des six premiers mois de cette année a augmenté de 4,74% en glissement annuel, soit un taux supérieur à celui de l'IPC (3,29%). -VNA