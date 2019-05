Le choeur Vocalista Angel de l’Indonésie a remporté le prix spécial au 6e Concours international de chant choral à Hôi An. Photo : tuoitre.vn

Quang Nam (VNA) - Le choeur Vocalista Angel de l’Indonésie a remporté le prix spécial au 6e Concours international de chant choral tenu du 15 au 19 mai à l’ancienne cité de Hôi An, province centrale de Quang Nam.

Ce concours, coorganisé par les autorités de Hôi An et l'organisation allemande Interkultur, a attiré plus de 1.000 artistes de 22 choeurs venus de 10 pays et territoires que sont la Chine, l'Estonie, l'Indonésie, la République de Corée, la Malaisie, les Pays-Bas, les Philippines, Singapour, les États-Unis et le Vietnam.

Les groupes étaient en compétition dans de nombeuses catégories à Hôi An Beach Resort, présentant l'identité culturelle et musicale unique de chaque pays. -VNA