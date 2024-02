Lors des récentes vacances du Nouvel An lunaire, un grand nombre de touristes chinois ont afflué vers les destinations touristiques célèbres d'Asie du Sud-Est.

Les changements climatiques et météorologiques provoquent de mauvaises récoltes, entraînant ainsi une flambée des prix du riz dans le monde entier, notamment en Indonésie, a déclaré le président indonésien Joko Widodo.

Le Comité mixte de l'Accord sur le commerce des marchandises entre l'ASEAN et l'Inde (AITIGA) a tenu sa troisième réunion du 16 au 19 février à New Delhi pour examiner et discuter des modifications apportées à l'accord.