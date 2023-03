Sur les lieux du glissement de terrain le 6 mars. Photo : AFP/VNA

Jakarta, 9 mars (VNA) - Un total de 35 résidents sont toujours portés disparus dans un glissement de terrain qui s'est écrasé dans un village indonésien du district de Natuna, dans la province de Riau, le 6 mars, selon le chef de l'Agence nationale d'atténuation des catastrophes (BNPB), le lieutenant-général Suharyanto.Dans une déclaration du 8 mars, il a déclaré, comme l'a rapporté l'agence de presse nationale indonésienne Antara, que ces personnes sont enterrées dans les matériaux d'avalanche jusqu'à quatre mètres de profondeur.Les tentatives de recherche, de sauvetage et d'évacuation ont été entravées par le mauvais temps, car des pluies légères à fortes sont tombées dans la région presque toute la journée au cours de la semaine dernière, a-t-il noté.Selon le responsable, des efforts sont déployés pour retrouver les personnes portées disparues, et davantage de personnel et de chiens renifleurs se joignent à la recherche.Le glissement de terrain avait coûté la vie à au moins 17 personnes et provoqué l'évacuation de quelque 1 200 autres. - VNA