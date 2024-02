Délégués à la réunion de l'AITIGA à New Delhi. (Photo : pib.gov.in)



New Delhi, 20 février (VNA) – Le Comité mixte de l'Accord sur le commerce des marchandises entre l'ASEAN et l'Inde (AITIGA) a tenu sa troisième réunion du 16 au 19 février à New Delhi pour examiner et discuter des modifications apportées à l'accord.L'AITIGA a été signé en 2009. En septembre 2022, les deux parties ont chargé le Comité mixte de l'AITIGA d'entreprendre l'examen afin de rendre l'accord plus propice aux échanges et mutuellement bénéfique.Au total, huit sous-comités ont été constitués au sein du Comité mixte de l'AITIGA pour entreprendre des négociations sur différents domaines politiques liés à l'accord.Les deux premières réunions du Comité mixte ont eu lieu en mai et août 2023.Lors de sa troisième réunion, le comité a tenu des discussions approfondies et fait le point sur l'avancement des négociations. Les sous-comités ont rendu compte au comité mixte des progrès et des résultats de leurs discussions concernant l'accès aux marchés, les règles d'origine et les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité.Après les discussions, le comité a défini les domaines prioritaires pour de futures délibérations et a mis à jour le programme de travail pour l'examen tout en fournissant les orientations nécessaires aux sous-comités pour faire avancer les négociations.Le commerce entre l’Inde et l’ASEAN a atteint 131,58 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022-2023. La révision de l'AITIGA facilitera une nouvelle expansion des échanges commerciaux entre les deux parties de manière équilibrée et durable. Les deux parties visent à conclure l'examen en 2025. La 4e réunion du Comité mixte de l'AITIGA devrait se tenir à Kuala Lumpur, en Malaisie, en mai 2024. - VNA