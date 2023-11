New Delhi (VNA) - Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar et son homologue malaisien, Zambry Abdul Kadir, ont coprésidé le 7 novembre à New Delhi la réunion bilatérale du Comité mixte (JCM). Les deux parties ont discuté de nouveaux domaines de coopération tels que le numérique, la technologie financière et les semi-conducteurs.



S'exprimant à la réunion, le ministre Jaishankar a souligné que la Malaisie était un partenaire stratégique très important de l'Inde. Il a déclaré que les deux parties avaient évalué les progrès réalisés dans la coopération dans la défense, la sécurité, le commerce, la santé, l'énergie, l'éducation, le tourisme, les échanges entre les peuples et les questions régionales.



Pour sa part, le ministre Kadir a déclaré que la Malaisie et l'Inde exploreraient davantage de domaines de coopération et de collaboration pour le présent et l'avenir.



Les deux ministres ont assisté à la signature d'un protocole d’accord entre le conglomérat médiatique Prasar Bharti et la Radio Télévision Malaisienne (RTM), ainsi qu'un autre accord entre l'Institut du service extérieur Sushma Swaraj de l’Inde et l'Institut des affaires étrangères et des relations extérieures de Malaisie dans la formation des diplomates.

En 2022, l'Inde est le 11ème partenaire commercial de la Malaisie, avec un commerce total atteignant 19,63 milliards de dollaes, soit une augmentation de 23,6% par rapport à 2021. - VNA