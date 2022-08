Binh Dinh (VNA) – Le Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires accueille mardi 2 août dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh au Centre, la 9e édition de l’École d'été des sciences.

La 9e édition de l’École d'été des sciences se déroule du 2 au 5 août. Photo : ICISE/CVN

Pour sa 9e édition, intitulée "L’histoire de la vie", l’École d'été des sciences se déroule jusqu’à vendredi 5 août. En plus de leur présenter des sciences novatrices telles que la technologie blockchain, les voitures autonomes, les énergies renouvelables, le patrimoine numérique, etc., 146 participants, tous des jeunes passionnés de science, peuvent y acquérir les connaissances nécessaires (base méthodologique, cours pratiques de sciences naturelles ou de sciences sociales et humaines) afin de s'engager dans la recherche scientifique.



Tous les cours sont dispensés en présentiel ou en ligne par 20 scientifiques vietnamiens qui travaillent dans le pays et à l’étranger. Ils le font à titre gratuit, dans le but de partager leur savoir et de soutenir et cultiver les futures "pousses vertes" scientifiques du Vietnam.



Le Docteur Trân Thanh Son, président adjoint du comité d’organisation, souhaite que cette École d'été des sciences offre aux jeunes scientifiques l’opportunité d’étudier dans un environnement chaleureux, en particulier après la pandémie de COVID-19. "Il est nécessaire que les jeunes scientifiques comprennent que faire de la science, ce n'est pas seulement s’enfermer dans des tours d'ivoire de la connaissance ou des labos silencieux et froids, qu’il faut parfois sortir prendre un bol d'air frais et profiter de la beauté des paysages pour se régénérer et stimuler sa créativité", souligne-t-il.



Pour devenir membre et intégrer la communauté de l’École d'été des sciences, qui compte actuellement des dizaines de milliers de personnes, chaque jeune passionné de sciences doit passer une sélection rigoureuse. Cette année, 146 étudiants brillants ont été choisis parmi près de 1.000 candidats.



Au côté des sponsors de longue date comme l’Association "Rencontres du Vietnam", la compagnie DEPOCEN, le Fonds PDG Trust, le Fonds pour l’innovation de Vingroup (VINIF), l’École d'été des sciences accueilli cette année la participation de l'Institut des études avancées en mathématiques du Vietnam (VIASM).



Inspirer et soutenir des jeunes brillants



De nos jours, les jeunes Vietnamiens sont de plus en plus nombreux à vouloir apprendre les sciences et poursuivre une carrière dans la recherche. Cependant, ayant parfois une vision faussée des progrès scientifiques au sein de notre société actuelle, ces personnes se posent de nombreuses questions concernant la science ou la carrière de chercheur et ont tendance à perdre rapidement leur détermination.

Photo de famiIle des participants de l’École d'été des sciences à Quy Nhon. Photo : ICISE/CVN





Pour développer durablement la science et la recherche dans le pays, il faudrait donc commencer à éclairer les jeunes générations sur ce qu’est véritablement la science, mais également dispenserdes formations scientifiques adaptées qui permettent d’acquérir les compétences essentielles pour faire de la recherche.



L’École d'été des sciences se présente comme une solution innovante pour concrétiser cette approche. Son objectif est d’inspirer et de soutenir les jeunes générations vietnamiennes (y compris les étudiants et les jeunes chercheurs) qui ont le potentielpour poursuivre une carrière dans la recherche. Cette école a lieu toute l’année et propose des activités de niveau universitaire dans un but non lucratif. Les conférences données couvrent l'essentiel de la science, traitent des compétences indispensables pour devenir chercheur ainsi que des sciences naturelles, techniques, sociales et économiques.



L’École d'été des sciences est le fruit de l’initiative d'un groupe de jeunes scientifiques vietnamiens exerçant à l'étranger et dans tout le pays. Ils souhaitaient devenir une source d’inspiration pour les jeunes étudiants dans leur pays d'origine. Elle vise à encourager et à soutenir les étudiants vietnamiens et les jeunes générations désireuses et passionnées de poursuivre leur carrière dans la recherche.



Les activités de cette école sont supervisées par le conseil d'administration, sous l’égide du Docteur Nguyên Ngoc Anh et du Professeur Jean Trân Thanh Vân. Les étudiants ne payent pas de frais de scolarité et reçoivent une aide pour leurs dépenses quotidiennes si les conditions de financement le permettent. Le Conseil d'administration ne perçoit pas de rémunération, et il est chargé de trouver des sources de financement pour les dépenses nécessaires à l’organisation de l'université d'été ainsi quepour les déplacements et l’hébergement des enseignants et des étudiants.



La première édition de l’École d'été des sciences s’est tenue en août 2013 grâce au soutien de l'Université des sciences naturelles (Université nationale de Hanoï). – CVN/VNa