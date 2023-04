Lors de la rencontre à propos du livre"Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh : Dặm dài lịch sử(1698-2020)" du chercheur Nguyên Dinh Tu.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre de la Journée du livre et de la culture de la lecture du Vietnam (21 avril), le Service de l'information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville a coopéré avec la Maison d'édition générale de la ville pour organiser le 19 avril une rencontre à propos d'un livre du chercheur Nguyên Dinh Tu.

Le chercheur Nguyên Dinh Tu a publié de nombreux livres importants, mais l'ouvrage Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh : Dặm dài lịch sử (1698-2020) (Gia Dinh - Saigon - Hô Chi Minh-Ville : Une histoire longue) est considéré comme son grand ouvrage.

Passionné d'histoire, Nguyên Dinh Tu a consacré son temps à se rendre dans toutes les bibliothèques et au Centre national des archives II de Hô Chi Minh-Ville pour collecter des documents et travailler sur le sujet de recherche qu'il a chéri pendant 20 ans sur Gia Dinh, Saigon, Hô Chi Minh-Ville de la préhistoire à la modernité. Début 2023, le livre Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh : Dặm dài lịch sử (1698-2020) a été largement présenté aux lecteurs.

Dans ce livre, l'auteur a présenté les seigneurs et les empereurs des Nguyên (1802-1945), la situation des régions de Binh Thuân, Dông Nai, Gia Dinh, les fondations des postes administratifs, l'organisation des unités administratives sous le règne des empereurs Nguyên, la sécurité, la défense, l'expansion de l'agriculture, de l'artisanat, des transports et du commerce, l’impôt, la monnaie, les activités culturelles, éducatives et artistiques, les croyances et la religion.

Nguyên Dinh Tu a eu la chance de connaître les nombreux hauts et bas de l'histoire du pays et du Sud au cours des deux siècles. Malgré son âge avancé, il profitait de chaque instance au quotidien pour enregistrer méticuleusement et régulièrement des matériaux précieux pour la postérité dans des domaines comme la géographie, l'histoire, la culture du Sud en général de Hô Chi Minh-Ville en particulier. -CVN/VNA