Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé lundi 9 mai la décision n°558/QD-TTg sur l’application de sanctions disciplinaires sous forme d’un avertissement à l’encontre d’un vice-ministre et ancien président de comité populaire municipal pour ses infractions.

Vo Thành Thông, vice-ministre du Plan et de l’Investissement, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti et ancien président du Comité populaire de la ville de Cân Tho pour le mandat 2016-2021. Photo : VNA

Vo Thành Thông, vice-ministre du Plan et de l’Investissement, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti et ancien président du Comité populaire de la ville de Cân Tho pour le mandat 2016-2021, a été sanctionné pour ses infractions et ses fautes qui avaient fait l’objet d’une mesure disciplinaire du Parti décidée par la Commission centrale de contrôle qui court à compter du 19 janvier 2022.

Lors de sa 11e session, les 12 et 13 janvier 2022, la Commission centrale de contrôle a déclaré que le Comité des affaires du Parti de la ville de Cân Tho pour le mandat 2016-2021 avait violé le principe et la réglementation du Parti et les règles du travail, manqué à ses obligations et relâché le leadership, la direction.

Cela a conduit à ce que le Comité populaire de la ville de Cân Tho et certains groupements et particuliers avaient transgressé la réglementation du Parti et les lois de l’Etat dans l’achat d’équipements médicaux et médicaments thérapeutiques et l’exécution du projet de modernisation d’hôpital, et dont plusieurs cadres avaient été incriminés et certains avaient fait l’objet d’une sanction pénale. – VNA