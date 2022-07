Les six candidats vietnamiens aux Olympiades internationales de Mathématiques (IMO) 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a adressé une lettre de félicitations au lycée d'élite des Sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï et aux élèves vietnamiens ayant remportés des médailles lors des Olympiades internationales de l'année 2022.

Dans sa lettre, le président a exprimé sa joie et son émotion devant les réalisations excellentes obtenues en 2022 par les élèves participant aux Olympiades internationales.

"Vos réalisations sont une grande fierté du secteur de l'éducation, mais également de toute la nation. Vous avez clairement démontré la vaillance et l'intelligence du peuple vietnamien à l’échelle internationale", a-t-il affirmé.

Le lycée d'élite des Sciences naturelles. Photo: VNA



Le président a également félicité le lycée d'élite des ciences naturelles pour avoir décroché le plus grand nombre de médailles et de prix lors des Olympiades régionales et internationales.

Les élèves vietnamiens ont remporté quatre médailles d’or lors des Olympiades internationales de Chimie (IChO) 2022, une d'argent et trois de bronze lors de celles de Biologie 2022 (IBO 2022), trois médailles d’or, une d'argent et une de bronze lors de celles de Physique (IPhO) 2022.

Les six candidats vietnamiens aux Olympiades internationales de Mathématiques (IMO) 2022 ont décroché deux médailles d'or, deux d'argent et deux de bronze.

Au niveau régional, les sept lycéens vietnamiens participant aux Olympiades d’informatique d’Asie-Pacifique 2022 ont remporté trois médailles d'or et quatre d'argent. Huit élèves vietnamiens présents aux Olympiades de Physique d'Asie (AphO) 2022 ont gagné une médaille d'argent, deux de bronze et cinq satisfecit. En plus, le pays a remporté deux médailles d’argent et une de bronze lors des 6es Olympiades européennes de Physique 2022. –VNA