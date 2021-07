Hanoï (VNA) - L'État a dépensé 168.800 milliards de dôngs (soit plus de 7,34 milliards de dollars) pour soutenir les entreprises et personnes dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 en 2020 et au cours du premier semestre 2021.

Le président de la Commission de l'Économie de l'Assemblée nationale, Vu Hong Thanh. Photo : Giang Huy

Selon le rapport présenté le matin du 22 juillet par le président de la Commission de l'Économie de l'Assemblée nationale (AN) Vu Hong Thanh, l'État a dépensé 147.300 milliards de dongs pour étendre les impôts et les loyers fonciers et exonérer, réduire les taxes, frais et charges ; 21.500 milliards de dongs pour la prévention et le contrôle de l'épidémie et l’assistance aux personnes en difficulté.

La Commission de l'Économie de l'AN a estimé que la mise en œuvre des politiques et des programmes de soutien avaient aidé des gens et des activités économiques à surmonter des difficultés. Cependant, le taux de décaissement est faible et n'a pas encore atteint des groupes vulnérables.



Plus précisément, au 27 mai, le programme de soutien en espèces a décaissé environ 13.100 milliards de dongs sur un total de 35.880 milliards de dongs (soit 36,5 %). Le paquet pour aider les employeurs à emprunter via la Banque des politiques sociales pour payer les salaires n'a été décaissé qu'à hauteur de 41,8 milliards de dongs sur un total de 16.000 milliards (0,26 %), avec seulement 245 employeurs autorisés à emprunter pour payer 11.270 travailleurs sans emploi.



Évaluant la stratégie vaccinale, Vu Hong Thanh a déclaré que de nombreux pays asiatiques, dont le Vietnam, risquent de manquer la reprise de l'économie mondiale en raison d'un approvisionnement insuffisant de vaccins. Au 13 juillet, le Vietnam avait reçu environ 8 millions de doses. Plus de 4 millions ont été administrées à la population. Alors que pour atteindre l'immunité collective, quelque 150 millions de doses sont nécessaires pour 70% de la population.

A l'Assemblée nationale, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré que ces derniers temps, tous les niveaux de la diplomatie avaient promu toutes les mesures possibles pour avoir des vaccins le plus tôt possible. Le Fonds de vaccins anti-COVID-19 a été créé, recevant un large soutien des citoyens et du milieu des affaires.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh. Photo : Giang Huy

Avec la détermination de réaliser le « double objectif », mais en privilégiant la prévention du COVID-19, ce 2e semestre, le gouvernement se concentre sur cinq tâches, dans lesquelles les solutions pour mettre en œuvre efficacement la stratégie vaccinale sont ciblées.

Les vaccins seront alloués de manière flexible et scientifique aux groupes prioritaires. « Dans le même temps, nous avons pleinement préparé les ressources humaines et les installations nécessaires pour organiser une campagne de vaccination à l'échelle nationale sûre, scientifique et efficace, atteignant l'immunité collective dès que possible, au plus tard au premier semestre 2022", a affirmé le vice-Premier ministre.-CPV/VNA