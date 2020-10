Hanoi (VNA) - La planification intelligente joue un rôle clé dans le développement des villes intelligentes, ont déclaré des experts lors d’un atelier organisé jeudi 22 octobre à Hanoi dans le cadre du Sommet et de l’Expo 2020 des villes intelligentes de l’ASEAN.

Vue du Sommet et de l’Expo 2020 des villes intelligentes de l’ASEAN à Hanoi, le 22 octobre. Photo : VNA

Selon le vice-ministre de la Construction, Nguyên Tuong Van, l’expérience acquise dans d’autres pays révèle qu’une ville ne peut pas «devenir plus intelligente» sans une planification intelligente et des outils efficaces pour gérer le développement des zones urbaines sur la base d’une telle planification.Le projet de stratégie du ministère de la Construction sur le développement des zones urbaines jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2050 soulignent que la construction de villes intelligentes est importante pour faire du Vietnam une nation moderne et industrialisée à haut revenu d’ici 2045, a-t-il déclaré.Malgré son impact néfaste, le Covid-19 a ouvert des opportunités de sensibilisation des autorités urbaines à l’importance de la technologie dans la vie quotidienne, a-t-il estimé, ce qui crée les prémisses du développement de villes intelligentes au Vietnam et dans l’ASEAN.Pour sa part, le président de la Société internationale des urbanistes et planificateurs régionaux Alfonso Vegara a souligné que la planification régionale devrait être prise en compte lors de l’élaboration de la planification pour les zones urbaines intelligentes de Hanoi.Il a expliqué que la conception des villes intelligentes doit inclure une connectivité régionale solide ainsi qu’une connectivité d’infrastructure numérisée, pour stimuler la croissance globale future.La présidente de l’Association des villes du Vietnam, Vo Hông Anh, a déclaré que la planification du développement des zones urbaines intelligentes devrait être intégrée dans les stratégies d’urbanisation à long terme.La planification des villes intelligentes doit être considérée comme une base solide pour le développement socio-économique, et le processus de planification nécessite l’engagement des ministères, des scientifiques et des entreprises privées, a-t-elle poursuivi.À l’échelle régionale, les réseaux de villes intelligentes devraient être façonnés pour créer une vie meilleure pour les populations locales, a-t-elle indiqué, ajoutant que ce n’est qu’avec une planification intelligente que les autorités locales peuvent optimiser la gestion du développement urbain, améliorer les moyens de subsistance et créer des opportunités de développement pour garantir qu’aucune on est laissé pour compte. – VNA