Des crues et inondations survenues ces dernières semaines ont affecté des centaines de milliers de personnes dans la région centrale du Vietnam. Photo: Zing

Prague (VNA) - La communauté vietnamienne en République tchèque a remis un total de 1,6 milliard de dôngs (69.000 dollars) au Front de la Patrie du Vietnam pour aider les sinistrés de sept provinces du Centre du Vietnam (Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam et Quang Ngai) à régler les conséquences causées par les typhons et inondations de ces dernières semaines.

Selon l'ambassadeur vietnamien en République tchèque, Thai Xuan Dung, il s'agit d'une activité significative montrant les responsabilités des Vietnamiens d'outre-mer envers leurs compatriotes.

Hoang Dinh Thang, président de l’Union des Associations des Vietnamiens en Europe, a déclaré que ces dernières semaines, la communauté des Vietnamiens en Europe en général et en République tchèque en particulier ont uni leurs forces pour soutenir les habitants du Centre touchés par les crues et inondations

Parallèlement, la communauté des Vietnamiens en Pologne a collecté plus de 1,3 milliard de dôngs 10 jours après le lancement du programme "Pour le Centre bien-aimé".

L’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Nguyen Hung, a hautement apprécié l'initiative de communauté des Vietnamiens en Pologne et a été très touché par les sentiments de la communauté envers les sinistrés, notamment dans le contexte de difficultés causées par l'épidémie de COVID-19 auxquelles se heurtent les ressortissants vietnamiens à l'étranger.

En octobre, le Centre a essuyé quatre tempêtes et une dépression tropicale. Les pluies, inondations, glissements de terrain ont fait au moins 159 morts et 71 disparus, et détruit de nombreuses ouvrages publics, des maisons, des routes… -VNA