Tokyo (VNA) - Les ressortissants vietnamiens représentent 25,4% du total de 1,82 million de travailleurs étrangers au Japon à la fin du mois d’octobre 2022, selon le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW).

Les ressortissants vietnamiens représentent la plus grande proportion de la population de travailleurs étrangers au Japon. Photo: VNA

Les données du ministère publiées le 27 janvier ont montré qu’un nombre record de 1.822.725 étrangers travaillaient au Japon à la fin octobre 2022, soit une augmentation de 5,5% par rapport à la même période de 2021.Sur la population totale de travailleurs étrangers, il y avait 462.384 ressortissants vietnamiens, 385.848 ressortissants chinois et 206.050 ressortissants Philippins, ce qui en faisait les trois plus grandes communautés.Les données ont également montré un nouveau record de 298.790 lieux de travail employant des travailleurs étrangers, en hausse de 4,8%. Les entreprises de moins de 30 travailleurs, qui constituaient plus de 90% des entreprises au Japon, représentaient 61,4% des employeurs embauchant des travailleurs étrangers.Par statut de résidence, les titulaires de visas de spécialiste et d’ingénieur ont progressé de 21,7% à 479.949 personnes. Les titulaires de visas actifs tels que les résidents permanents et les conjoints de ressortissants japonais ont grimpé de 2,6% pour atteindre 595.207 personnes.Pendant ce temps, le nombre de stagiaires techniques a diminué de 2,4% pour s’établir à 343 254 personnes, marquant la deuxième année consécutive de baisse des effectifs, en partie à cause des mesures de contrôle aux frontières que le gouvernement japonais a appliquées pendant la pandémie de Covid-19.Géographiquement, Tokyo abritait le plus de travailleurs étrangers avec 500.089 personnes, suivie par la préfecture d’Aichi avec 188.691 personnes et la préfecture d’Osaka avec 124.570 personnes. – VNA