Hanoï (VNA) – Les Vietnamiens dans plusieurs pays ont organisés diverses activités pour saluer le Nouvel An lunaire du Tigre 2022.

Au Sri Lanka, l’ambassade du Vietnam a organisé le 30 janvier un programme intitulé “Printemps du pays natal 2022”, réunissant une centaine de Vietnamiens dans ce pays. Auparavant, elle a envoyé des cadeaux qui sont des spécialités vietnamiennes à l’occasion du Têt, telles que “banh chung” (gateau de riz gluant) et “banh dau xanh” (pâtisserie aux haricots mungos), à des partenaires sri lankais et amis étrangers dans ce pays.Le même jour, à Sydney, en Australie, le Consulat général du Vietnam pour la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland et l’Australie du Sud, a organisé une rencontre avec des Vietnamiens d’Australie.Selon le consul général Nguyen Dang Thang, les relations économiques entre le Vietnam et l’Australie ont connu des développements heureux en 2021, dont un commerce bilatéral de 17,7 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de près de 50%. Un autre point brillant dans les relations bilatérales était la remise par le gouvernement australien de 7,8 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam.

Des Vietnamiens en Australie. Photo: VNA

A cette occasion, des satisfecit de la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer ont été remis à des collectifs et particuliers ayant eu des contributions remarquables à la réponse au COVID-19.Par ailleurs, plusieurs Vietnamiens d’Australie ont déclaré se réjouir de la reprise par le Vietnam de vols commerciaux réguliers avec l'Australie à partir de la mi-janvier 2022, laquelle favoriserait leur retour au Vietnam.A Londres, au Royaume-Uni, un événement organisé par Vietnamese Family Partnership (VFP) et Vietnam Business in the United Kingdom (VBUK) a réuni un millier de personnes. Avec diverses activités telles que danse de la licorne, performance d'arts martiaux, concours d'emballage de “banh chung”, compétition de tir à la corde..., il a créé une ambiance jouyeuse à l’occasion du Nouvel An lunaire tout en présentant la culture vietnamienne à des étrangers.