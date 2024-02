Ho Chi Minh-Ville, 1er février (VNA) - Le tourisme intérieur reste une priorité des vacanciers vietnamiens pendant la fête du Têt (Nouvel An lunaire), avec 57,7% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles passeraient leurs vacances dans des destinations touristiques locales, selon un rapport publié par The Outbox Company, une société d'information sur le marché du voyage axée sur l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, basée au Vietnam, le 31 janvier.

Photo . VNA

Plus de la moitié des personnes interrogées ont choisi des circuits d'une à trois nuits, et plus de 40 % en ont opté pour d'autres de quatre à sept nuits.Le rapport révèle également que le groupe de touristes âgés de 35 à 44 ans prépare le plus activement son voyage pour le Têt.Quelque 22,9% ont déclaré préférer le tourisme gastronomique, tandis que seulement 13,7% ont choisi le tourisme maritime pour leurs vacances.La fête du Têt durera sept jours du 8 au 14 février 2024, selon un document officiel approuvé par le Premier ministre Pham Minh Chinh.Le festival du Nouvel An lunaire ou Têt est la plus grande célébration traditionnelle vietnamienne et ce depuis l’Antiquité.L'année dernière, le Vietnam a accueilli 12,6 millions d'arrivées étrangères, soit 3,5 fois plus qu'en 2022, dépassant de 57 % l'objectif fixé au début de l'année.Le nombre de touristes nationaux a atteint 108 millions, soit 5,85 de plus que l'objectif. Les revenus du secteur ont été estimés à 27 milliards de dollars, dépassant l'objectif de plus de 3% et équivalent à 90% du chiffre enregistré en 2019.- VNA