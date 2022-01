Un plateau de culte de Ông Công et de Ông Táo, le 23e jour du 12e mois lunaire. Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Pour les Vietnamiens, le Nouvel An lunaire est la plus grande et la plus attrayante de toutes les fêtes. De nombreuses coutumes et habitudes ont été transmises depuis longtemps pour devenir de vrais traits culturels nationaux.



Le Têt traditionnel commence pour une nouvelle année avec le souhait de la bonne santé, de la chance, de la prospérité et du bonheur. Le Nouvel An lunaire est également le moment où les gens rentrent chez eux pour se réunir en famille et rendre visite aux proches et aux amis. En voici quelques us et coutumes avant le Têt traditionnel.



La fête de Ông Công et de Ông Táo



Les Vietnamiens ont l’habitude de prendre congé de Ông Công (le Génie de la terre) et de Ông Táo (le Dieu de la cuisine) le 23e jour du 12e mois lunaire. Ils s’envolent tous les deux vers les Cieux pour aller faire leur rapport à Ngoc Hoàng (l’Empéreur de Jade) sur la vie du propriétaire de la maison où ils habitent, et demander chance, prospérité et bonheur. La veille du Nouvel An lunaire, ils reviennent tous deux sur terre pour reprendre leurs fonctions, qui consistent à surveiller la cuisine de la maison.



Ce jour-là, chaque famille prépare généralement un festin, deux bonnets et deux paires de bottes en papier pour les deux divinités de la cuisine, une tenue pour la déesse ainsi que trois carpes rouges leur servant de montures. Après le culte dans la cuisine, les vêtements sont brûlés et les carpes sont libérées dans des étangs ou rivières.



Ce culte rendu au Génie de la terre et au Dieu de la cuisine a une valeur humaniste, reflétant le bonheur familial. Le feu dans la cuisine ne manifeste pas seulement l’union chaleureuse de la famille mais aussi la prospérité.



Confectionner le banh chung et le banh tet



Lorsque l’on parle du Têt, on pense tout de suite au banh chung (gâteau de riz gluant carré), le fameux produit représentant le ciel et la terre, et imprégné des traditions de la nation. Dans le Sud, on appelle le banh tet.



Le banh chung fait partie des us et coutumes des Vietnamiens depuis des siècles. La légende raconte que ce gâteau a été créé par le 18e fils du Roi Hùng Vuong VI, le prince Lang Liêu. Depuis lors, le banh chung est devenu un des plats indispensables des célébrations du Têt pour exprimer la gratitude envers les ancêtres, le Ciel, la Terre et les Génies.



Le processus de fabrication du banh chung est une opportunité pour la famille de se réunir. Assis autour du feu, ses membres veillent une grande partie de la nuit à la cuisson du banh chung en se racontant leurs histoires pendant l’année écoulée. Les liens familiaux sont ainsi renforcés. La confection du banh chung pendant le Têt reste ainsi une belle coutume pour garder l’âme des Vietnamiens et enrichir la tradition culinaire en particulier et la culture vietnamienne en général.