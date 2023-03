Photo: VNA

Dông Nai (VNA) - Un chirurgien et trois infirmières de l'hôpital militaire 7B, basé dans la province méridionale de Dong Nai, sont envoyés pour exercer leurs fonctions à l'hôpital de l'île Truong Sa Dông, province de Khanh Hoa (Centre).

Le médecin Nguyên Giap Minh Duy a été nommé chef de la clinique de l'île de Truong Sa Dông. Il a déclaré que malgré les conditions de vie et de travail difficiles sur l'île, l’équipe considère cela comme une tâche politique importante et une grande fierté.

L’équipe tient à promettre de promouvoir la plus haute responsabilité, d'améliorer continuellement ses compétences, devenant une adresse confiante pour prendre soins non seulement des soldats et les habitants vivant dans cette zone maritime mais aussi des pêcheurs vietnamiens, a-t-il affirmé.

Jusqu'à présent, l'hôpital militaire 7B du Département logistique de la région militaire 7 a envoyé sept groupes d'agents de santé sur l'île de Truong Sa Dông. Ses membres du personnel ont également été déployés pour aider à exercer des fonctions dans la région navale 2 et ont participé à l'hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud.- VNA