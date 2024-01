Parc national de Phong Nha-Ke Bang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Parmi les neuf patrimoines naturels et culturels mondiaux du Vietnam classés par l'UNESCO, le Centre septentrional en abrite trois, que sont l’ensemble de monuments de Huê (Thua Thien-Huê), le parc national de Phong Nha-Ke Bang (Quang Binh) et la citadelle de la dynastie des Hô (Thanh Hoa).



Bien conscientes des potentiels et des atouts de ces patrimoines, les provinces de Thua Thien-Huê, Quang Binh et Thanh Hoa ont cherché ces derniers temps à lancer des produits touristiques uniques et originaux.



Dans la province de Thua Thien-Huê, les autorités provinciales privilégient le développement du tourisme culturel et patrimonial, tout en renforçant la promotion médiatique des produits touristiques associés aux labels de « ville festivalière », « capitale gastronomique », « capitale de l'Ao dai ». L'objectif est qu’en 2024, la province accueille 3,5 - 4 millions de visiteurs, avec un total de recettes de 7.000 à 8.000 milliards de dongs.



En 2023, la ville de Huê a accueilli plus de 3,2 millions de visiteurs, soit une hausse annuelle de 56,09%. Le nombre d’arrivées internationales a été de 1,2 million, soit un bond de 361,38%. Le chiffre d’affaires du tourisme a atteint environ 6.606 milliards de dongs.



Dans la province de Quang Binh, le nombre total de visiteurs en 2023 est estimé à plus de 4,5 millions et les recettes à près de 5.100 milliards de dongs. Phong Nha - Ke Bang est toujours le premier choix des touristes.



Selon Ho An Phong, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Binh, les riches expériences à Phong Nha - Ke Bang sont toujours le point culminant d'une visite à Quang Binh.



Le 11 novembre 2013, le Premier ministre a promulgué une décision approuvant le plan directeur de développement touristique du Centre septentrional, dont l’un des objectifs est de faire de cette région un pôle touristique clé du pays, apportant une contribution importante aux efforts de réduction de la pauvreté tout en étant une force motrice efficace pour la croissance économique et le développement durable.-VNA